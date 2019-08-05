قالت الدكتورة كورين شنودة، أمين عام مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن المؤسسة تحاول الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وتضع في أهم أولوياتها بناء الإنسان المصري، مؤكدة أن المؤسسة تتشرف وتفتخر بمشاركتها في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن "صناع الخير" لها تاريخ من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع.

وأضافت "شنودة"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن "صناع الخير" شاركت في مبادرة "اطمن على نفسك" للقضاء على فيرو سي، وتم الكشف على 630 ألف مواطن مصري، وتم معالجة 80 ألف مواطن، حيث كانت المؤسسة تنظم بالقوافل الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتم ملاحظة أن هناك كثيرا من المواطنين لا يستطيعون أن يأتوا إلى مقر القوافل الطبية بسبب مشكلات في الإبصار.

وأكدت أمين عام مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي النظر إلى الكثير من المواطنين المصابين بـ "مسببات العمى"، وذلك خلال مؤتمر "حكاية وطن"، وبالفعل تم إطلاق مبادرة "عينك في عنيا" للقضاء على مسببات العمى، بالتعاون مع رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.