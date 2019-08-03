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هدية الحكومة للمواطنين في العيد

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متطوع بـ"حياة كريمة": أسيوط أفقر محافظات مصر و25 قرية بالمرحلة الأولى

متطوع بـ"حياة كريمة": أسيوط أفقر محافظات مصر و25 قرية بالمرحلة الأولى

ممثل رئيس الوزراء بـ"المحاكاة": قيمنا برنامج الحكومة بشكل موضوعي

ممثل رئيس الوزراء بـ"المحاكاة": قيمنا برنامج الحكومة بشكل موضوعي

فيديو.. رمضان عبد المعز: يجوز للمسلم الحج في منزله

فيديو.. رمضان عبد المعز: يجوز للمسلم الحج في منزله

"إنهم يدعون إلى دين جديد".. السويد تسمح بـ"عبادة الشيطان"

"إنهم يدعون إلى دين جديد".. السويد تسمح بـ"عبادة الشيطان"

دراسة: الرجال البدناء أكثر شعورا بالخجل عن غيرهم

دراسة: الرجال البدناء أكثر شعورا بالخجل عن غيرهم

وزير المالية: "التأمين الشامل مش هيخليكم تلفوا حوالين نفسكم لو حد تعب"

وزير المالية: "التأمين الشامل مش هيخليكم تلفوا حوالين نفسكم لو حد تعب"

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في حال استكتاب طالبة الـ7%.. خطوات تعامل الطب الشرعي مع أوراقها

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راتب 15 ألف جنيه وسيارة واستهلاك موبايل.. معايير الحذف من الدعم التمويني

كيلو البلدي بـ110 والسوداني بـ85.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

كيلو البلدي بـ110 والسوداني بـ85.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

حتى نهاية أغسطس.. خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

حتى نهاية أغسطس.. خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

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بعد أول عقد قران به.. المأذون الإلكتروني أسرع ويحد من زواج القاصرات

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