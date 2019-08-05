أجَّلت المحكمة العسكرية المنعقدة في محافظة أسيوط، مساء اليوم الإثنين، نظر جلسة إعادة محاكمة 20 متهما، متورطين في أحداث عنف بمحافظة المنيا، إلى جلسة 19 أغسطس الجاري، للتحريات والمرافعة.

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة استمعت اليوم إلى باقي أقوال الشهود، بشأن مشاركة 20 متهما متورطين في "اقتحام كنائس بمدينة المنيا، وحرق (مجلس مدينة ملوي ووحدة المرور وكنيسة دلجا)، وإتلاف محول كهربائي بمركز سمالوط، واقتحام قسم شرطة ديرمواس ومجلس المدينة بذات المركز.

وكان المتهمون قد صدر حكم غيابي بحقهم، منتصف مايو الماضي، بالسجن ما بين 7 و15 عاما، وبعد القبض عليهم، أُعيدت إجراءات محاكمتهم بتهم: "الانتماء لجماعة محظورة، والتحريض على العنف، وإثارة الشغب، وتخريب واقتحام وحرق منشآت عامة".