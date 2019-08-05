لقى طفل على الأقل مصرعه وأصيب أكثر من 20 آخرين، بينهم 5 أطفال من أسرة واحدة، فى عدة حوادث على الطرق السريعة اليوم، حيث تلقى مدير أمن البحيرة اللواء مجدى القمرى إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» محمّلة بالركاب على الطريق الصحراوى الحر عند منطقة «الكيلو 100» بدائرة مركز وادى النطرون، باتجاه القاهرة، وسقوط عدد من الضحايا.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، كما انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث الذى أسفر عن مصرع أحد الأطفال من محافظة أسيوط وإصابة 9 آخرين من ركاب الميكروباص، بينهم 5 أطفال من أسرة واحدة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى، كما تم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم.

وفى الشرقية، تلقى مدير الأمن اللواء عاطف مهران إخطاراً بسقوط عدد من الإصابات نتيجة اصطدام أوتوبيس محمل بالركاب بأحد أعمدة الكهرباء فى مدينة العاشر من رمضان، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية.

وفى البحر الأحمر، تلقت غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة إخطاراً بانقلاب سيارة «نقل» كان على متنها عدد من الأشخاص، على طريق «القصير - مرسى علم»، عند منطقة «الكيلو 35»، وتبين من المعاينة أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تولت نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزى، كما تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة التى بدأت بمباشرة التحقيق، وأمرت بانتداب فريق من خبراء المعمل الجنائى للمعاينة وبيان أسباب الحادث.