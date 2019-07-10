لقى 3 مواطنين مصرعهم، وأصيب نحو 39 آخرون فى سلسلة حوادث على الطرق بمحافظات بنى سويف ومطروح والشرقية اليوم، نتيجة انقلاب 3 سيارات أجرة «ميكروباص» وتصادم بين سيارتين، حيث تلقى مدير أمن بنى سويف، اللواء أشرف عز العرب، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب «ميكروباص» على الطريق الصحراوى الشرقى، بدائرة المحافظة، وسقوط عدد من القتلى والمصابين.

انقلاب 3 ميكروباصات على صحراوى"الصعيد" الشرقى والدولى الساحلى

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصّصى.

كما تلقى مدير الأمن إخطاراً ثانياً بانقلاب سيارة أجرة «سوزوكى» على الطريق الصحراوى الشرقى أيضاً، جنوب نفق «سنور»، باتجاه محافظة المنيا، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 12 شخصاً، بينهم 6 أطفال، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفى. وفى محافظة مطروح، تلقى مدير الأمن، اللواء هشام نصر، إخطاراً من شرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة على الطريق الدولى الساحلى «مطروح - الإسكندرية»، بالقرب من منطقة «الزيتون»، أسفر عن إصابة 12 شخصاً، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى «رأس الحكمة» المركزى.

وفى الشرقية، أسفر تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكى، على طريق «الحسينية - الصالحية»، عن إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات مختلفة.