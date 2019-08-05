دعا الإعلامي تامر أمين، الجمعيات الأهلية وحقوق الإنسان بالابتعاد عن الشؤون السياسية واستثمار وقتها في مبادرات تراعي الإنسان على الأرض مثل "حياة كريمة".

وسأل "أمين"، خلال تقديمه لبرنامج "آخر النهار" والمذاع على فضائية "النهار"، أعضاء جمعيات حقوق الإنسان عن دور الجمعيات في فرص التعليم وتوفير المسكن الأمن وفرص العمل وفرصة للمتسربين من التعليم، موضحا أن "هذه هي حقوق الإنسان الأولى من حرية التعبير والتظاهر والقمع".

وتابع: "توفير فرص للفقراء وماعدتهم أهم وأولى من إنك تقعد تشاكسنا طول الوقت بحرية التعبير والتظاهر، أنهي حقوق إنسان أولى.. اسأل نفسك ورد عليا لو عرفت ترد".

وأكد "أمين" أن الفقراء هم الأكثر حاجة للمجهود الخاص بتلك الجمعيات لإيصال حقوق الإنسان لهم، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي به "فقه الأولويات"، والذي يقضي بالاهتمام بالأهم فالمهم والأولى فالأقل أولوية.