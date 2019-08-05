أصيبت طفلة في مركز المنيا، بحروق في الوجه والصدر والبطن والذراعين، بعد جذبها مقلاة من الزيت المغلي في أثناء قيام والدتها بتحمير البطاطس.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا، من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا، من المستشفى الجامعي، بوصول الطفلة "حبيبة. ط. ع" تبلغ من العمر عامين، مصابة بآثار حروق في الوجه والصدر والبطن والذراعين، وذلك إدعاء "سكب زيت مغلي عليها".

وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم أحمد صلاح، مفتش مباحث مركز المنيا، والمقدم أحمد يسري رئيس مباحث المركز، تبين أن الطفلة جذبت مقلاة الزيت المغلي في أثناء قيام والدتها بـ"تحمير البطاطس"، وعدم وجود شبهة جنائية.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، حمل الرقم 33095 جنح مركز شرطة المنيا، وتولت النيابة العامة التحقيق.