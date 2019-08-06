قدمت الإعلامية ريهام سعيد، خالص التعازي لأسر ضحايا العمل الإرهابي، الذي وقع، الأحد، في محيط منطقة قصر العيني أمام معهد الأروام، موضحةً أنها لم تكن تنوي التحدث عن هذا الحادث الأليم، ولكن وجود بعض الأشخاص الذين يسبون في الإعلام ويتهمونه بتشويه الحقائق أرغمها على التكلم في هذا الموضوع.

وقالت سعيد، خلال تقديمها برنامج "صبايا"، الذي يعرض عبر فضائية "الحياة"، أن الإعلام لم ينقل في البداية الحادث على أنه إرهابي لعدد من الأمور التي قد تضر بمصلحة مصر، حيث تصدير أن مصر ما زال يحدث فيها العمليات الإرهابية للعالم يضعف مكانتها الاقتصادية والتقليل من الإنجازات التي قدمتها مثل بطولة أمم أفريقيا ومؤتمر الشباب السابع وحول رؤية مصر لاستضافة كأس العالم والكثير من الإنجازات التي تمت في الآونة الأخيرة.

وانتقدت الأشخاص، الذين سبوا الإعلام المصري واتهموه بتضليل المواطنين الحقائق، قائلة، "إحنا مش عايزين نقول عندنا عمل إرهابي مش عشانك، والعربية إن كانت مفخخة أو مكنتش مفخخة دي مش هتفرق في الأرواح اللي راحت، وممكن محدش قال من الأول إنه حدث إرهابي لغاية لما يتم التأكد من الحادث".

وتابعت، "في بلاد مستنية حركة إرهابية زي دي عشان تمنع استثماراتها وتقفل كل الرحلات اللي جاية لمصر أو تعمل إلغاء للزيارات لمصر بحجة أن مصر فيها إرهاب وإنك تنشر الصور والفيديوهات دي بتساعدهم على هدفهم"، موضحة أن القائمين على الدولة يخافون على مصلحة الدولة ويعملون لصالحها.

وأشارت إلى أن تصدير الموقف للعالم بأن مصر يحدث بها أعمال إرهابية أو نشر صور الحوادث والفيديوهات شيء سيء للغاية في حين أن أمريكا حدث فيها أعمال الإرهابية أكبر من الذي حدث في مصر ولم يعمل لها الإعلام الأمريكي كل هذه البلبلة.

ودعت الإعلامية إلى نشر محاسن البلد ونشر الأعمال الخيرية بدلًا من نشر صور الحوادث والأعمال الإرهابية، "الناس ليه بتحب تنشر صور وفيديوهات الأعمال الإرهابية، انشروا الأعمال والإنجازات اللي بتم في مصر والأعمال الخيرية والدعوة ليها".

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أول أمس الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وتبين بعد الفحص أن السيارة كانت محملة بالمتفجرات، بحسب بيان الداخلية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.