علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على الحادث الإرهابي، الذي وقع أمام مستشفى معهد الأورام.

وكتب خلفان، عبر حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "افخري يا قطر بضربك لمعهد الأورام السرطانية في مصر عبر جماعة الإخوان المدعومين من قيادتك...ولعلعي يا خنزيرة الحمدين بنجاح العملية".

وأضاف، "قطر إما أن ترفع يدها عن تنظيم الإخوان أو تبتر يدها الداعمة"، متابعا، "وإلا فإن قطر ستؤذي أكثر مما آذت العالم".

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.