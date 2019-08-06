يعقد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، صباح اليوم، مؤتمرًا صحفيًا عالميا، بمقر مبنى المحاكاة التابع للهيئة، بمناسبة الذكرى الـ4 لافتتاح قناة السويس الجديدة، بحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين المحليين والعالميين.

يتناول اللقاء عرضًا تسجيليًا لمراحل حفر وتشغيل القناة الجديدة، والمردود الاقتصادي منها، وكيف جذبت خطوط ملاحية بحرية للعبور من مجرى القناة خلال المرحلة السابقة، خاصة أنها سجلت منذ 3 أيام أعلى رقمًا قياسيًا في تعداد السفن العابرة في تاريخها، بعبور 81 سفينة، رغم تراجع حركة التجارة العالمية.

يذكر أن الرئيس السيسي أطلق إشارة البدء في حفر القناة الجديدة من صحراء سيناء في 5 أغسطس 2014، ليخرج المشروع إلي النور في عام واحد بعمالة مصرية 100% نفذتها القوات المسلحة المصرية.