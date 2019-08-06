أجرى المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بزيارة تفقدية إلى مدينتي المنصورة ودمياط الجديدتين، وذلك لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينتين، وللتأكد من سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات في المواعيد المحددة، وبجودة عالية.

رافقه خلال الزيارة، المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد مصطفى رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة ومسؤولي جهاز المدينة.

وبدأ "عباس" زيارته بمدينة المنصورة الجديدة، وتفقد خلالها مشروع تنفيذ الفيلات بالمدينة، واطّلع على عينة تشطيب إحدى الفيلات بالمشروع، مبينًا أنَّه جارِ تنفيذ 1149 فيلا تضم 2103 وحدات سكنية، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض المواقع نحو 40%.

كما تفقد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، منطقة الكورنيش المطل على البحر المتوسط بمدينة المنصورة الجديدة، مبينًا أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ الكورنيش الشرقي بطول 800م، مشيرًا إلى أنَّه سيجرى الانتهاء من تنفيذ الكورنيش الغربي بطول 1400م، كما تفقد مشروعي "دار مصر - سكن مصر" للإسكان المتوسط، ومشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد مصطفى رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه جارِ تنفيذ 4 آلاف و704 وحدات سكنية و196 عمارة بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط بمدينة المنصورة الجديدة، فيما بلغت نسبة الإنجاز 80%، وكذا تنفيذ 11 ألفًا و232 وحدة سكنية و468 عمارة بمشروع"JANNA" للإسكان الفاخر، لافتًا إلى أنَّه يجرى تنفيذ 6 آلاف و504 وحدات سكنية و271 عمارة بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بنسبة إنجاز بلغت نحو 43٪.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة إلى أنَّه جرى إنشاء "الجسات" و"الخوازيق" لتنفيذ برجين بـ22 دورًا لكل برج، لافتًا إلى أنَّه يجرى تنفيذ 1392 وحدة اسكان متميز، في 58 عمارة ذات طابع ساحلي بمدينة المنصورة الجديدة، مبينًا أنَّه يجرى حاليًا تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسي، و8 أسواق تجارية، ومركز طبي، وكذا تجهيز موقع تنفيذ مشروع جامعة المنصورة الجديدة على مساحة 93 فدانا جنوب المرحلة الثانية، وعلى بعد 240 متراً من المرحلة الأولي بالمدينة، للبدء في تنفيذ عدد من الكليات، وتضم كليات "المعاملات القانونية الدولية - إدارة الأعمال – الهندسة - العلوم الطبية – الصيدلة – الأسنان - الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – مكتبة مركزية – مستشفى جامعي – مبنى إدارة – صالة رياضية – معارض"، وجارِ تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى بالموقع.

وتوجه "عباس"، والوفد المرافق له إلى مدينة دمياط الجديدة، وتفقد خلال زيارته المدخل الغربي للمدينة، ومشروع إنشاء الموقف الإقليمي، وكذا مشروع الإسكان المتميز، والملعب الخماسي لخدمة منطقة الإسكان المتميز، وسكن مصر بغرب الحي الخامس بالمدينة.