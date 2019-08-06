"هتتباع بسعر كويس".. 5 مكاسب من التصالح في مخالفات البناء

بدأت أجهزة المدن، بتكليف من عاصم الجزار وزير الإسكان، في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وهو ما يستمر لمدة 6 أشهر فقط، حتى يناير عام 2020، وفقًا لقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.

ويحقق قانون التصالح في مخالفات البناء عدة مصالح مشتركة منها: تسوية النزاعات الحالية حول المباني المخالفة التي شُيدت قبل أبريل 2019، فضلًاعن أنّها ستدر دخلًا للخزانة العامة للدولة.

وكشفت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق كشفت لـ"الوطن"، عن مكاسب أخرى يحققها القانون، منها أنَّه يفتح الباب أمام الحصول على معلومات وتقارير تتعلق بالمباني والإنشاءات في مصر، والتأكّد من سلامتها، وحل أزمتها القانونية، إلى جانب تسهيل بيعها بالسعر المناسب.