جهود مديرية أمن القاهرة خلال 24 ساعة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر، من ضبط (عاطل - سن 29 - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر - سبق اتهامه في قضيتين آخرهما قضية "نشل")، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (3 هاتف محمول)، وبمناقشته عن مصدرها، اعترف بسرقتها بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة، وأمكن التوصل إلى المجني عليهم، وباستدعائهم تعرفوا على الهواتف المحمولة.

تبلغ لقسم شرطة الشرابية من (صاحب معرض قطع غيار دراجات نارية - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (10 "جنط" حديدي خاص بإطارات الدراجات النارية) من داخل المخزن ملكه بدائرة القسم، بإجراء التحريات وجمع المعلومات. توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق - سبق اتهامه في 6 قضايا آخرهم قضية "مخدرات".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيىء النية" (تاجر دراجات نارية - سن 34 - مقيم بدائرة القسم)، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة التجمع الخامس قيام (عاطل - سن 33 - مقيم بالجيزة - مسجل خطر سرقات عامة - وسبق اتهامه في 22 قضية متنوعة) بارتكاب العديد من حوادث السرقات من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي (مستأجرة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه 23 حادث سرقة من داخل سيارات بذات الأسلوب باستخدام السيارة المضبوطه بحوزته، وقد تم التوصل إلى المجني عليهم وباستدعائهم تعرفوا على المضبوطات.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الحدائق قيام كلٍ من (ربة منزل "مسجلة خطر سبق اتهامها فى 9 قضايا متنوعة" - ربة منزل "سبق اتهامها في 6 قضايا متنوعة" ـ سائق "توك توك")، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين وخاصةً كبار السن من أمام مكاتب البريد بأسلوب "النشل"، عقب إيهامهم بمساعدتهم وتوصيلهم باستخدام مركبة "توك توك" ملك وقيادة الأخير.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبحوزة الثالث المركبة المستخدمة في ارتكاب الوقائع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 12 ألف جنيه من متحصلات وقائع السرقة، وأضافوا بتصرفهم بالبيع في المشغولات الذهبية المستولى عليها لأحد الأشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنه"، وإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى. باستدعاء المجني عليهم تعرفوا عليهم.

تبلغ لقسم شرطة الوايلى من صاحب مخزن زجاج- كائن بدائرة القسم .. بإكتشافه سرقة (4 مفصلات - 66 مفصلة كالون، شنيور) من داخل المخزن ملكه.. بالإنتقال والفحص تبين كسر القفل الخاص بالمخزن ووجود بعثرة بمحتوياته.. بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان - سبق إتهامهما فى 4 قضايا متنوعة – مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (عتلة حديدية) المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيىء النية"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات.