كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في الحريق، الذي شب في لعبة بمدينة ملاهي "ماجيك لاند" بمدينة 6 أكتوبر، أن شركة "الحكير" للأعمال الترفيهية تقوم بعملية إحلال وتجديد لألعاب "الماجيك لاند"، وأثناء قيامهم بنقل إحدى الألعاب وتقطيع أجزائها الحديدية بالصاروخ الكهربائي تطاير منه شرر ناري التهم لوحة كبيرة في واجهة اللعبة من الفوم.

كان ضباط المباحث، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تمكنت من السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم، داخل مدينة ملاهي ماجيك لاند بأكتوبر بسبب أعمال تجديد الألعاب، حيث نشب حريق محدود في ألواح فوم، وتمت السيطرة عليها، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

وأمر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، وباشرت النيابة التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.