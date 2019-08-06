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قتلى ومصابون في حادث معهد الأورام

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الأوقاف: أي محاولة لاستغلال الحج سياسيا جريمة في حق الدين

الأوقاف: أي محاولة لاستغلال الحج سياسيا جريمة في حق الدين

قبل إجازة العيد.. أرخص فنادق الإسكندرية ودهب وشرم والغردقة

قبل إجازة العيد.. أرخص فنادق الإسكندرية ودهب وشرم والغردقة

فيديو.. أمطار رعدية في مكة قبل يوم التروية

فيديو.. أمطار رعدية في مكة قبل يوم التروية

هيروشيما.. الذكرى الـ 74 الأكثر سوادا في تاريخ الإنسانية

هيروشيما.. الذكرى الـ 74 الأكثر سوادا في تاريخ الإنسانية

محافظ الجيزة ينعى ضحايا انفجار معهد الأورام: الإرهاب لن ينال من مصر

محافظ الجيزة ينعى ضحايا انفجار معهد الأورام: الإرهاب لن ينال من مصر

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"المحرصاوي" يعزي رئيس جامعة القاهرة في انفجار معهد الأورام

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"اتبرع ولو بكتاب مستعمل".. نهلة توجّه إيرادات مبادرتها لمعهد الأورام

"اتبرع ولو بكتاب مستعمل".. نهلة توجّه إيرادات مبادرتها لمعهد الأورام

صاحب مطعم سمك يتبرع بإيراد يوم كامل لمعهد الأورام: مملكش إلا قوت يومي

صاحب مطعم سمك يتبرع بإيراد يوم كامل لمعهد الأورام: مملكش إلا قوت يومي

"هتتباع بسعر كويس".. 5 مكاسب من التصالح في مخالفات البناء

"هتتباع بسعر كويس".. 5 مكاسب من التصالح في مخالفات البناء

تمنّاها ونالها.. وفاة أول حاج من أبناء كفر الشيخ في الأراضي المقدسة

تمنّاها ونالها.. وفاة أول حاج من أبناء كفر الشيخ في الأراضي المقدسة

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إشادات "البورسعيدية" بمنظومة "التأمين الصحى": "حلم بقالنا سنين بنتمناه"

"أم رودينا" بعد إجراء زرع قوقعة لابنتها: "السيسى" وفر لى عملية بـ300 ألف جنيه

"أم رودينا" بعد إجراء زرع قوقعة لابنتها: "السيسى" وفر لى عملية بـ300 ألف جنيه

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