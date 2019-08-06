قال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه جاء اليوم بناء علي دعوة كريمة، لا يمكن رفضها، ليؤكد أن بناء الإنسان يبدأ من هؤلاء المتفوقين، "قلتها في المجلس مرة وأربعة، و سأكررها مرارا، إنه بدون المعلم لن يكون هناك تعليم، وبدون وجود كادر خاص للمعلمين، لن يرتقي التعليم".

وأضاف "عابد"، خلال احتفالية حزب مستقبل وطن بالجيزة، الآن، لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية، موجها حديثه للأوائل: "أنتم صغار في السن، لكنكم كبار في المقام، رفعتم رأسنا".

وعاتب "عابد"، محافظ الجيزة لعدم حضوره الاحتفالية، قائلا: "قبلنا اعتذارك يا أحمد، يا راشد، لكنك هتخسر كتير".