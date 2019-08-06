أكّد مصدر داخل الطب الشرعي، ارتفاع عدد ضحايا حادث معهد الأورام إلى 22 شهيدًا، موضحًا أنَّ مشرحة زينهم استلمت صباح اليوم جثامين 10 شهداء من مشتشفى القصر العيني، فيما تسلمت أمس 12 شهيدًا من مستشفى معهد ناصر.

مشرحة زينهم تتسلم 22 جثمانا من القصر العيني ومعهد ناصر

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّه جرى فحص وتشريح الجثامين وأخذ عينات منها وإرسالها إلى المعمل الطبي بالمشرحة لإجراء تحليل (DNA).

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أول أمس الأحد، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

بدوره، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.