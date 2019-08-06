تواصل النيابة العامة، التحقيق في حادث انفجار سيارة في محيط معهد الأورام، أول أمس، واستمعت النيابة لأقوال المصابين والشهود والأطباء العاملين في المعهد حول الحادث وملابساته.

كما ناظرت النيابة جثامين المجني عليهم، وأجرت معاينة لمكان الحادث أمام معهد الأورم؛ وذلك في إطار استكمال عناصر التحقيق للوصول لمنفذ الحادث ومن ساعده أو شاركه في التخطيط والتنفيذ.

وكلفت النيابة، مصلحة الطب الشرعي بإجراء الكشف على الضحايا وتحديد سبب وفاتهم وإجراء تحليل الحمش النووي (DNA) للمجهولين منهم.

وتبيّن من التحقيقات الأولية، أنَّ السيارة المستخدمة في الحادث كانت تسير عكس الاتجاه أمام المعهد وانفجرت وبداخلها كمية من المواد المتفجرة، ما أدى لوقوع الضحايا والمصابين، وبيّن فحص السيارة وبياناتها أنَّها مسروقة منذ عدة أشهر من محافظة المنوفية.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

بدوره، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.