قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن 81 سفينة عبرت المجرى الملاحي للقناة، الجمعة الماضية، مضيفا "لو مكنش فيه قناة سويس جديدة كان هتقعد السفن دي 3 أيام".

وأضاف "مميش" خلال لقاء مع فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن قناة السويس تخدم جميع أنحاء العالم وعملية الإسراع في عبور السفن سيؤدي لسرعة وصول الدواء والأغذية للدول، كما أن سرعة العبور ستنعكس على العائد القومي المصري خاصة العملة الصعبة ما يساعد على تنمية الدولة.

وأشار إلى أن إنشاء قناة السويس الجديدة، جعل معدل عبور السفن من 80 إلى 85 سفينة يوميا، موضحا أن الدولة كان لها نظرة مستقبلية في عملية زيادة عمق المجرى لاستقبال السفن الكبيرة والحديثة مستقبلا.

وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بصرف فوائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، في 4 سبتمبر المقبل.

وقال مميش على هامش المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عقده بمركز المحاكاة التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، إنه حان رد الفضل للشعب المصري العظيم وإعادة أمواله من الأرباح، شاكرين لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الضخم بحفر القناة الثانية، وعلى موقفهم البطولي بتمويل القناة بقيمة 64 مليار جنيه، ومشروعات التنمية من أجل بناء المستقبل.