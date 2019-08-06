وقف الشباب الأفارقة المشاركون في مشروع 1000 قائد إفريقي في قلب جامعة القاهرة، والذين يمثلون 35 دولة إفريقية، دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني بالمنيل.

وأرسل شباب مشروع 1000 قائد إفريقي الذي تنظمه كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، ببرقية عزاء ومواساة لأسر ضحايا الحادث، معربين عن تضامنهم معهم ومع جموع الشعب المصري في هذا المصاب الأليم، ومؤكدين على دور الشباب في التوعية والتصدي للإرهاب بكافة أشكاله ونبذ العنف والتطرف، والوقوف صفا واحدا أمام محاولات النيل من أمن واستقرار الأوطان، ومد يد العون للحكومات والدول للمساعدة في بناء الأوطان وتجاوز كافة الأزمات والمحن من أجل أوطان تنعم بالصحة والأمن والاستقرار والتنمية.