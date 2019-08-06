أكد محمد كمال مدير عام إدارة الخدمات الإلكترونية بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، إن الإقامة بالمدن الجامعية لها قواعد عامة، منها أن يكون الطالب من الطلاب المنتظمين بأقسام الليسانس والبكالوريوس بكليات الجامعة، وأن يكون من خارج نطاق الجامعة بـ 50 كم مربع، فضلا عن كونه غير متزوج أو لم يسبق له الزواج.

وأضاف "كمال" لـ "الوطن"، أن استيفاء شروط السكن في المدينة يكتمل بنجاح الطالب، ويكون منقولا للفرقة الأعلى بدون رسوبه في السنوات السابقة، وألا يكون سبق ووقعت عليه عقوبات بالمدن الجامعية بدء من الإنذار، وألا يكون انتهت إقامته إداريا بالعام السابق.

وتتضمن الشروط، ألا يزيد سن الطالب، خريج "الثانوي العام"، عن 20 عاما، و"الثانوي الفني" عن 22 عاما، والنقل والقدامى عن 26 عاما، لافتا إلى أن الأولوية في القبول وفق التقدير والبعد الجغرافي والسن، وألا يكون قد وقع عليه عقوبات بالكلية عدا الإنذار – لفت النظر – الحرمان من الأنشطة الطلابية، وأن تثبت لياقته الصحية والنفسية والعصبية، ويتم التسكين حسب التقديرات الأعلى وفي حالة توافر أماكن يتم تسكين التقديرات الأقل، ويتم تسكين جميع المتقدمين من المحافظات النائية "أسوان وقنا والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والواحات البحرية".

وأكد مدير إدارة الخدمات الإلكترونية بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، أن طرق التقدم للسكن تم ميكنتها إلكترونيا لتصبح عن طريق الإنترنت، حيث يقوم الطالب بالتسجيل وملء استمارة التقدم للسكن إلكترونيا من 15 / 7 / 2019 إلى 15 / 11 / 2019، وتحميل الملف الورقي من نفس موقع الاستمارة الإلكترونية واستيفاء اختامه وتجهيزه من محافظة الطالب قبل القدوم للقاهرة.

وأوضح أن تقديم الملف الورقي للمدينة الجامعية بداية من 4 أغسطس 2019 إلى 15 نوفمبر 2019 وذلك للطلبة بمدينة الطلبة جامعة القاهرة "بين السرايات" وللطالبات بمدينة طالبات الجيزة ميدان الجيزة، وأخيرا القدوم يوم التسكين لاستلام الغرفة حسب الجداول المعلنة.