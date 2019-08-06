تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، سير العمل في حملات الموجة الـ13، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت الأربعاء قبل الماضي ومستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة.

أشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وتوفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة للإزالة، مؤكدًا أن الإزالات مستمرة بجميع نطاق المحافظة لاسترداد هيبة الدولة وممتلكاته، ومواصلة الحملات لعملها بحسب البرنامج الزمني المعد لها، ومن خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات بأنحاء المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة.

وأكد محافظ القليوبية، أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسترداد جميع أملاك الدولة، والمتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع واعداد تقرير والعرض أسبوعيا طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع مجلس المحافظين السادس الذي عقد الخميس قبل الماضي، لافتاً الى التنسيق مع مديرية الامن لتوفير عناصر التأمين المطلوبة لتنفيذ الموجة الـ13 وفق الخطة الزمنية المحددة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

يذكر أن منذ انطلاق الموجة الـ13، تم إزالة 2159 حالة تعدِ بمساحة 198607.75 أملاك دولة، وإزالة 922 حالة تعدِ أراضي زراعية بمساحة 98366م2 بمراكز ومدن المحافظة.