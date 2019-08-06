محافظ القليوبية يوجه برعاية حالة "ريهام" ضحية الإهمال الاسري في قها

تابع الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، حالة الطفلة ريهام حلمي عزت التي تبلغ من العمر 4 سنوات، والتي تعرضت لإهمال أسري، إثر سقوطها من على السلالم بمنزلها وعدم اكتراث زوجة أبيها لإسعافها سريعا.

وأصدر المحافظ تعليماته إلى سلوى ترك مقرر ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة في القليوبية بزيارة الطفلة، حيث توجهت رئيس المجلس إلى مستشفى بنها الجامعي لزيارة الطفلة والاطمئنان على حالتها الصحية، وقدمت لها بعض الهدايا والحلوى والألعاب للتخفيف عنها.

وأكد بيان صادر من المحافظ، اليوم، أن الطفلة ريهام حلمي عزت والتي تبلغ عامها الرابع تعرضت لكسر في 4 أضلع وكدمات بجميع أنحاء الجسم كما أفاد التقرير الطبي بإصابتها بصدمة عصبية، موجًها الأطباء المعالجين للطفلة المعتدى عليها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والنفسية لها حتى يتحقق لها الشفاء التام.

وأشار المحافظ إلى أنه لن يتهاون مع أي شخص تسول له نفسه أن يتعدى على الأطفال ويسلبهم براءتهم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة لإثبات الحقيقة والتأكد منها واقعة إهمال طبي او تعذيب من زوجة الأب.

وزار الدكتور مصطفى القاضي، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، وعميد كلية طب بنها، الطفلة ريهام، مشددًا على أهمية مواجهة ظاهرة العنف الأسري ضد الأطفال، يرافقه الدكتورة راندا مصطفى، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.

وأكد القاضي، ضرورة المعاقبة القانونية لكل من يتسبب في إيقاع عنف جسدي أو نفسي أو إهمال ضد طفل، معربًا عن الاهتمام الكامل بحالة الطفلة حتى تكون في أفضل حالة صحية مستقرة.