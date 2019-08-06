بدأت اللجنة المنظمة لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية في الوطن العربي، استقبال المشاركات في فعاليات النسخة الثانية من القلادة التي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، برعاية جامعة الدول العربية، والتي تقام بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر من كل عام.

وقال مدير الاتحاد العربي للتطوع المنسق العام للقلادة، عبدالرزاق المريسي، إن قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأفضل أعمال تطوعية في الوطن العربي تحتل مكانة متميزة بين جوائز العمل التطوعي في العالم العربي، وتسعى خلال النسخة الثانية لهذا العام أن تحافظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال خلق قنوات تواصل مع مختلف الجهات المعنية بالتطوع في العالم العربي، من أجل توسعة رقعة تسليط الضوء على النماذج الناجحة في هذا المجال، مشيرا إلى أن هناك اقبال متزايد على المشاركة في النسخة الثانية.

المنسق العام: القلادة تواكب أحدث التطورات العالمية في المجال التطوعي

وأضاف في بيان، أن اللجنة المنظمة حرصت على التنسيق الكامل مع لجنة التحكيم التي تضم خبرات عربية متنوعة في مجال التطوع، من أجل فرز وتصنيف المشاركات التي تتسلمها عبر موقعها الإلكتروني من أجل توزيع المشاركات على مجالات القلادة وموضحا أن الفئات التي يحق لها المشاركة هي المنظمات والمؤسسات والجمعيات الأهلية، والمبادرات والفرق التطوعية المرخصة والأفراد، والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات التجارية.

وأشار المريسي إلى أن ما يميز القلادة هو مواكبتها للتطور العالمي في المجال التطوعي، وحرصها على الارتقاء بالعمل التطوعي العربي ليلاحق ركب التطور العالمي من خلال وضع مجموعة من المعايير والاشتراطات اللازمة للمشاركة تضمن مستوى جودة مرتفع للمشاريع وهو ما يرتقي بمستوى المنافسة فيها، ويحقق غاية أساسية في تبادل الخبرات والتجارب العربية الناجحة في المجال التطوعي، لافتا إلى أن القلادة هي مبادرة خلاقة من مبادرات مؤسسة الأمير محمد بن فهد الإنسانية التي تسهم إسهاما حقيقيا في خدمة المجتمعات العربية كافة.

وأكد أهمية نشر ثقافة المشاركة المجتمعية من خلال العمل التطوعي، بما ينعكس إيجابيا على تلبية احتياجات العالم العربي الذي يواجه تحديات كبرى في مجال التنمية والتي تتطلب تضافر جهود الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وتناغم مشروعاتها لسد احتياجات المجتمع.

وأشار المنسق العام إلى أن الاتحاد وبالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية يحرص على تشجيع المشاركات من جميع الدول العربية من خلال الإعلام والتواصل مع الجمعيات الأهلية ذات العلاقة بالعمل التطوعي والوزارات المعنية للوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة بالقلادة، معبراً عن سعادته بما وصلت إليه عدد المشاركات منذ بدء الإعلان عن القلادة، مشيراً إلى أنه سيستمر استلام الأعمال التطوعية حتى 2 سبتمبر 2019.

ويبلغ مجموع جوائز قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية في العالم العربي نحو 375 ألف ريال سعودي موزعة على ثلاثة مجالات، هي المجال الإنساني - التنموي 125 ألف ريال، والمجال البيئي وحماية التراث 125 ألف ريال والمجال التثقيفي والتسويق الاجتماعي 125 ألف ريال، تتوزع وفقاً للتنافس بين فئات القلادة كلاً على حده، وسيتم تكريم الفائزين في 5 ديسمبر 2019 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.