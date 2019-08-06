الديهي: موقف المصريين والعرب عقب حادث معهد الأورام "يدرس"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه كان هناك موقف جماعي مصري أمس يدرس في التعامل مع حادث معهد الأورام، حيث تحول الشعور بالألم نتيجة الحادث الإرهابي الحقير إلى تلاحم وطني، والمحنة تحولت لمنحة، موضحًا أن الشعب المصري أثبت أنه شعب عظيم وعريق وأصيل يحب السعادة ويرفض الغوغائية وتكاتف لمواجهة هذا الحادث الإرهابي الحقير.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "تن"، أنه تم الاستجابة لدعوات ترميم معهد الأورام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن كل مواطن مصري شارك ولو بجنيه في دعم معهد الأورام له الشكر في الدنيا والجزاء في الآخرة.

وأشار إلى أن الأشقاء العرب ورجال الأعمال وأعضاء البرلمان والحكومة تكاتفوا جميعًا في هذه المنحة، لإعادة ترميم معهد الأورام، مشددًا على أن هذا التكافل الذي حدث بالأمس شيء رائع.

من ناحية أخرى، ذكر الديهي، أن البنك المركزي أعلن عن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي إلى 44.9 مليار دولار بنهاية شهر يوليو، مضيفا: "محدش هيقدر يذل مصر، لا يمكن لجهة أو مؤسسة أو دولة قادرة على إذلال هذا الشعب، هذه الدولة قادرة ونبيلة ومحفوظة، ولا يمكن أن تنكسر أو تنحني".

وأوضح أن ما تردد حول زيادة معدل الفقر ليس جديدا، وإنما هو موجود منذ فترة، لكن ما يحدث الآن كاشف له؛ لكوننا نتعامل بشفافية ومصداقية، معقبًا: "عصر الميكب الاقتصادي وتزييف الواقع انتهى"، مشيرًا إلى أن وكالة بلومبرج تشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتدافع عنه.