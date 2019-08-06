ألقت مباحث مديرية أمن السويس اليوم الثلاثاء، القبض على مسجل خطر متهم بقتل شخص داخل منطقة الهيشة بحي الجناين باستخدام بندقية خرطوش.

كان اللواء عامر محمود مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس تلقى بلاغا بالعثور على جثة شخص في العقد الثالث من العمر مقتولا بطلقات نارية بالظهر والرأس.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة العميد أيمن عبدالحميد رئيس مباحث مديرية أمن السويس، تبين أن القتيل يدعى أشرف صرصار، وأن من قتله شخص مسجل خطر بسبب خلافات نشبت بينهما مؤخرا.

وحاصر ضباط المباحث المتهم بالقتل، حتى تمكنوا من القبض علية في مكان اختبائه قبل محاولته الهروب.