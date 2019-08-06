قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، رئيس البعثة المصرية للحج لهذا العام 1440هـ - 2019م، قام بزيارة، مساء اليوم الثلاثاء، لعدد من العيادات الطبية بمقر إقامة الحجاج المصريين بمكة المكرمة، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم، مشيداً بأداء الفرق الطبية بالبعثة الطبية للحج وبما يقدمونه من خدمات صحية على أعلى مستوى لضيوف الرحمن.

وأشار مجاهد إلى أن "رئيس البعثة المصرية للحج"، حرص على الاستماع إلى آراء المترددين على العيادات لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث أشاد الحجاج المصريون بالخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدين أن الخدمة الطبية متوفرة بالعيادات طوال الـ24 ساعة.

وقال مجاهد إن "رئيس البعثة المصرية للحج"، عقد اجتماعاً مع رؤساء البعثات المصرية، حضره الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، مؤكداً على التنسيق الكامل بين كل رؤساء البعثات لتقديم أفضل خدمة للحجاج المصريين هذا العام.