كرمت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم، "البعثة الطبية المصرية للحج" وذلك لمجهوداتها المبذولة لخدمة الحجاج المصريين لعام 1440هـ- 2019م.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها وزارة الصحة السعودية، لتكريم رؤساء البعثات الطبية لعدد من دول العالم التي تقدم الخدمات الصحية لوفودها بالمملكة العربية السعودية، بحضور الدكتور وائل مطير، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، والدكتور سمري عسيري، مدير عام إدارة الحج والعمرة بوزارة الصحة السعودية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن حفل التكريم حضره كل من: الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة، والدكتور محمد حساني، نائب رئيس البعثة، والدكتور هشام مسعود، رئيس شعبة مكة.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، أن هذا التكريم يأتي نتيجة عمل دؤوب للبعثة، والتزامها بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في العيادات الطبية، بالإضافة إلى الخدمات الصحية الأولية والتي تقدمها البعثة لضيوف الرحمن.

وأكد " قنديل" أن متابعة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لأعمال البعثة يوميا، كان له عظيم الأثر في حصول البعثة اليوم على هذا التكريم، من خلال توجيهاتها المستمرة وتذليل كل التحديات أمام البعثة منذ التجهيزات والتحضيرات الأولية حتى فتح العيادات وتقديم الخدمات الصحية للحجاج المصريين، مشيرا إلى أن هذا التكريم يُعد فخرا للبعثة الطبية المصرية، والتي دائما تأتي في مقدمة البعثات الطبية بالمملكة العربية السعودية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد ضاحي، عن بالغ سعادته لتكريم البعثة الطبية للحج لهذا العام بهذا الشكل المشرف، مهديا هذا التكريم لوزيرة الصحة والسكان، ولجميع أعضاء البعثة الطبية، الذين يعملون ليل نهار لخدمة الحجاج المصريين، رافعين شعار "خدمة الحجيج شرف لنا".

وقال "ضاحي" إن وزارة الصحة السعودية أكدت على نقل كل المرضى المصريين المحتجزين بالمستشفيات السعودية إلى مستشفيات المشاعر "بمنى وعرفات" لأداء مناسك الحج، مشيدا بالمجهودات التي تبذلها وزارة الصحة السعودية لخدمة المرضى المصريين بشكل خاص والمرضى من جميع الدول بشكل عام.