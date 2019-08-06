أوقف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، 3 أطباء في مستشفى المنزلة المركزي، لمدة 3 أشهر، عن العمل، في واقعة وفاة الطفلة بسملة محمد صلاح سليم، 9 سنوات، نتيجة إهمال طبي داخل المستشفى، لعدم وجود أطباء في قسم الأطفال للكشف عليها.

وشملت قرارات "شاروبيم"، بالإيقاف، كل من:

1- النائب الإداري بمستشفى المنزلة المركزي، لرفضه اتخاذ إجراء إداري لاستدعاء الأخصائي أو رئيس القسم.

2- أخصائي الأطفال، لإهماله في التعامل الفني لإنقاذ حياة الطفلة، وعدم القيام بواجبه الوظيفي بمتابعة حالات قسم الأطفال.

3- مقيم أطفال، لرفضه الكشف على الطفلة، بحكم تخصصه الفني، عند تدهور حالتها.

جاء قرار محافظ الدقهلية، بناء على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، والذي استعرض فيه رأي اللجنة الطبية التي تشكلت للوقوف على حقيقة واقعة وفاة طفلة بالمستشفى، وحصر أوجه القصور والإهمال.

يذكر أن محافظ الدقهلية قد قرر عقب وقوع حادثة وفاة الطفلة، بتاريخ 23 يوليو الماضي، نقل مدير المستشفى ونائبه ورئيس قسم الأطفال بمستشفى المنزلة المركزي إلى مديرية الصحة.