اعتمدت وزارة التنمية المحلية، اليوم، حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية، التى شملت نقل وندب 71 قيادة محلية على مستوى المحافظات، تضمّنت تعيين 3 «سكرتير عام جديد»، ونقل 8 من الحاليين، وتصعيد 9 رؤساء أحياء ومدن إلى سكرتير عام مساعد، وتصعيد 3 «سكرتير عام جديد» من سكرتيرى عموم مساعدين، ونقل 53 رئيس مركز ومدينة وحى من مواقعهم إلى مواقع أخرى بالمحافظة نفسها ومحافظات أخرى.

تعيين 3 "سكرتير عام جديد".. ونقل 53 رئيس حى

وأشارت الوزارة، فى بيان اليوم، إلى أنها تجرى تقييماً ومتابعة لأداء كل القيادات المحلية من سكرتيرى عموم وسكرتيرى عموم مساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات، لتصعيد المتميز منهم ومحاسبة المقصرين، بما يساعد فى دفع عجلة التنمية على أرض المحافظات، والحصول على رضاء المواطنين عن الخدمات المقدّمة إليهم.

وأكدت أن الحركة تضمّنت تصعيد اللواء علاء مصطفى بدران، من سكرتير عام مساعد الجيزة، إلى سكرتير عام الجيزة، ونقل اللواء محمد رأفت همام من سكرتير عام الجيزة إلى سكرتير عام محافظة دمياط، ونقل الدكتور عواد أحمد على من سكرتير عام القليوبية إلى سكرتير عام الدقهلية، ونقل الدكتور أيمن عبدالمنعم مختار من سكرتير المنوفية إلى سكرتير عام القليوبية، وتصعيد اللواء علاء رشاد حنفى من سكرتير عام مساعد الشرقية إلى سكرتير عام المنوفية.

وأوضحت أن الحركة الجديدة شملت تعيين 9 لمنصب سكرتير عام مساعد جديد من رؤساء المراكز والأحياء المتميزين.