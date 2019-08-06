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قتلى ومصابون في حادث معهد الأورام

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كفر الشيخ تستعد لاستقبال عيد الأضحى.. وتخصيص 360 ساحة للصلاة

كفر الشيخ تستعد لاستقبال عيد الأضحى.. وتخصيص 360 ساحة للصلاة

اتحاد الغرف: الحكومة الإلكترونية ستواجه الروتين وستخلق فرص عمل للشباب

اتحاد الغرف: الحكومة الإلكترونية ستواجه الروتين وستخلق فرص عمل للشباب

من الجنون إلى الوحدة.. مصائر طاقم إسقاط "قنبلة هيروشيما"

من الجنون إلى الوحدة.. مصائر طاقم إسقاط "قنبلة هيروشيما"

استعدادات الطب البيطري بالقاهرة لعيد الأضحى

استعدادات الطب البيطري بالقاهرة لعيد الأضحى

أستاذ بكلية الطب يقترح إنشاء هيئة عليا لجمع تبرعات لمرضى الأورام

أستاذ بكلية الطب يقترح إنشاء هيئة عليا لجمع تبرعات لمرضى الأورام

الديهي: موقف المصريين والعرب عقب حادث معهد الأورام "يدرس"

الديهي: موقف المصريين والعرب عقب حادث معهد الأورام "يدرس"

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حكاية أشهر صورة في انفجار معهد الأورام.. فايزة وابنها على "رصيف الفزع"

حكاية أشهر صورة في انفجار معهد الأورام.. فايزة وابنها على "رصيف الفزع"

البنوك تكثف تحركاتها لرد 64 مليار جنيه لحملة "شهادات القناة" في سبتمبر

البنوك تكثف تحركاتها لرد 64 مليار جنيه لحملة "شهادات القناة" في سبتمبر

"اتبرع ولو بكتاب مستعمل".. نهلة توجّه إيرادات مبادرتها لمعهد الأورام

"اتبرع ولو بكتاب مستعمل".. نهلة توجّه إيرادات مبادرتها لمعهد الأورام

صاحب مطعم سمك يتبرع بإيراد يوم كامل لمعهد الأورام: مملكش إلا قوت يومي

صاحب مطعم سمك يتبرع بإيراد يوم كامل لمعهد الأورام: مملكش إلا قوت يومي

"هتتباع بسعر كويس".. 5 مكاسب من التصالح في مخالفات البناء

"هتتباع بسعر كويس".. 5 مكاسب من التصالح في مخالفات البناء

إشادات "البورسعيدية" بمنظومة "التأمين الصحى": "حلم بقالنا سنين بنتمناه"

إشادات "البورسعيدية" بمنظومة "التأمين الصحى": "حلم بقالنا سنين بنتمناه"

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