حددت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة برئاسة المستشار أمين إبراهيم أمين، جلسة اليوم الرابع من دور سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم على 26 متهما من عناصر الإخوان، متورطين في أحداث عنف وشغب بمركز سمالوط.

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة استمعت اليوم الثلاثاء إلى مرافعة دفاع المتهمين الـ26 (بينهم 15 محبوسين) على ذمة القضية التي تعود أحداثها ليوم 11 نوفمبر 2015 في قرية شوشة التابعة لمركز سمالوط، حينما ألقت قوات الأمن القبض عليهم بعد أن قطعوا الطرق، وحاولو تعطيل حركة المواصلات على خلفية دعوات 11 نوفمبر للنزول إلى الشوارع وإعلان العصيان المدني على النظام.

وأحالت النيابة العامة، المتهمين، إلى المحاكمة، في عام 2017، بتهم "الانتماء إلى جماعة محظورة، ومحاولة تخريب منشآت عامة، والدعوة للتظاهر ضد الدولة".

وفي قضية أخرى، أجَّلت المحكمة العسكرية المنعقدة في محافظة أسيوط، اليوم، نظر جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين من عناصر الإخوان، متورطين في تظاهر وأعمال عنف في جامعة المنيا ومركز بني مزار، إلى جلسة 20 أغسطس.

وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال الشهود في قضيتين، الأولى تتعلق بأعمال عنف في مركز بنى مزار، والثانية تظاهر داخل جامعة المنيا عام 2015، والتي عوقب فيها المتهمين أمام المحكمة العسكرية بالسجن ما بين 3 و5 سنوات، غيابيا، وتم القبض عليهم أواخر مايو الماضي، لُتعاد إجراءت محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة.