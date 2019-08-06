"صحة المنيا" إغلاق 11 منشأة طبية مخالفة وإعدام 879 كيلو لمواد غذائية

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أصدرت قرارات ترخيص لـ8 منشآت طبية خاصة، وأغلقت 11 أخرى مُخالِفة، جاء ذلك خلال المرور على 40 منشأة طبية خاصة ما بين (مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل) ضمن الحملات التي تنفذها مديرية الصحة على المنشآت الطبية، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

أوضحت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية، وعدم مطابقة المواصفات الصحية، ومخالفة شروط وزارة الصحة.وحررت المديرية 412 محضرًا بمخالفات، وإعدام 879.5 كيلو سلع غذائية، و33 لترًا مواد سائلة خلال حملة المديرية، بالتعاون مع مباحث التموين لمراقبة المنتجات المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية، سواء المصانع أو الأسواق أوالباعة الجائلين، ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.