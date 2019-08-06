يبدو أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عازمًا على المواصلة في التدخل في سوريا وفتح عملية شرق الفرات ضد الأكراد، وذلك على الرغم من التحذيرات الأمريكية من استهداف «أنقرة» للقوات التي تدعمها «واشنطن» في سوريا.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار اليوم إلى أن بلاده إذا لم تتحرك شمال سوريا ستدفع ثمناً باهظاً. ووفقًا لقناة "العربية:، أعلن الرئيس التركي في خطاب متلفز له من أنقرة، أن بلاده تستعد "للقضاء" على التهديد الذي تمثله وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا في وقت قريب جدا، بحسب تعبيره.

من جهة أخرى، نشر الموقع الرسمي للرئاسة التركية على تويتر تغريدة قال فيها إن الرئيس أردوغان أشار في حديثه إلى أن أمن تركيا يعني أمن حلف الناتو والمنطقة بأسرها، بحسب قوله.

كذلك نقل الموقع عن أردوغان قوله إنه ليس هناك أي دليل ملموس بأن المنظومة الدفاعية أس – 400 ستضر بالناتو وطائرات أف – 35. كما أن تقييد علاقة تركيا بالغرب في إطار منظومة أس – 400 خطأ كبير.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، اليوم، أن واشنطن ستمنع أي غزو تركي لشمال سوريا، مؤكداً أن أي عملية تركية في شمال سوريا ستكون "غير مقبولة"، وذلك بحسب ما نقلته "العربية".

وأضاف إسبر للصحفيين المرافقين له في زيارة إلى اليابان: "نعتبر أن أي تحرك أحادي من جانبهم سيكون غير مقبول".

وتابع: "ما سنفعله هو منع أي توغل أحادي من شأنه أن يؤثر على المصالح المشتركة للولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا"، وقال إن واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة بشأن عملية شرق الفرات.