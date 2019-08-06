قررت نيابة الغردقة، اليوم الثلاثاء، حبس "سائق" و"فتاة تعمل سيرفيس في أحد الملاهي الليلية" بالغردقة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهام الأول بإدارة شقته في الأعمال المنافية للآداب، بعد أن تم ضبط الثانية تمارس الرذيلة مع "عاطل" داخل تلك الشقة، مقابل 300 جنيه في الساعة.

وكانت معلومات قد وردت إلى المقدم رامي الشيخ رئيس مباحث الآداب، تفيد باستغلال سائق، لشقة سكنية في منطقة مبارك 5، بالغردقة، في الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية.

وبعرض المعلومات على العميد محمد الدرديري، مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، أمر بسرعة ضبط المتحرى عنه، بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وبتقنين الإجراءات، توجهت قوة أمنية برئاسة الرائد محمود عبد الوهاب وكيل مباحث الآداب، وتمكنت من ضبط عاطل وعاملة سيرفيس في أحد الملاهي الليلية داخل الشقة.

وبمواجهة المتهمين بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بتأجير الشقة من السائق لمدة ساعة، لممارسة الرذيلة، مقابل 300 جنيه.

وجى ضبط السائق صاحب الشقة، وحرر محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.