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قتلى ومصابون في حادث معهد الأورام

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السيطرة على حريق في منزل بـ الفيوم

السيطرة على حريق في منزل بـ الفيوم

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بالإنفوجراف.. "التضامن" تعلن صرف معاشات بـ6.67 مليار جنيه خلال أغسطس

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البنوك تكثف تحركاتها لرد 64 مليار جنيه لحملة "شهادات القناة" في سبتمبر

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صاحب مطعم سمك يتبرع بإيراد يوم كامل لمعهد الأورام: مملكش إلا قوت يومي

صاحب مطعم سمك يتبرع بإيراد يوم كامل لمعهد الأورام: مملكش إلا قوت يومي

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إشادات "البورسعيدية" بمنظومة "التأمين الصحى": "حلم بقالنا سنين بنتمناه"

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