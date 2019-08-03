اعتمد اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، والعميد محمد دردير مدير مباحث المديرية، والعميد إسماعيل البركاوي، مفتش الأمن العام بالمحافظة، حركة التنقلات الداخلية، بنطاق الأقسام الشرطية بمدن الإقليم.

وجرى تجديد الثقة في كلا من المقدم أسامة مهران رئيسا لمباحث أول الغردقة، والمقدم إسلام مقبل رئيسا لمباحث ثان الغردقة، والرائد مصطفى عكاشة رئيسا لمباحث سفاجا، والرائد هيثم الجرفي رئيس مباحث القصير، والرائد إيهاب هاشم رئيسا لمباحث مرسى علم والرائد محمد همام رئيسا لمباحث شلاتين.

كما جرى تجديد الثقة في كلا من العميد حاتم بدورة مدير إدارة شرطة نجدة الغردقة، والمقدم محمد حمدي رئيسا لشرطة المرافق، والعقيد باسم حسين وكيل لشرطة النجدة، المقدم أحمد صديق مدير الشؤون الادارية والمالية بنجدة الغردقة.

وجرى تعين العميد سامح محي رئيس مباحث المرور والرائد محمد حوام رئيسا لمباحث رأس غارب، والعميد علاء صابر رئيس لفرع بحث شمال البحر الأحمر، والمقدم محمد كساب مفتش مباحث أول الغردقة، ونقل المقدم هيثم أبو السعود لقسم تأمين المناطق، والمقدم محمد ممدوح مفتش مباحث الشلاتين، والمقدم أحمد أنور مفتش مباحث سفاجا والعقيد محمد فتح الله رئيس قسم شؤون الأفراد.

واشتملت الحركة نقل العميد عادل حفني، مأمور قسم أول الغردقة، وعاطف عبد الحميد مأمور ثان الغردقة، والعميد خالد بخاتي مأمور القصير والعميد أحمد عبد الخالق، مأمور قسم شرطة مرسى علم.

وتم تعين المقدم هشام الأمير، رئيس مباحث مكافحة المخدرات، والمقدم محمد عصام رئيس مباحث المرافق، ووائل عزت رئيس مباحث الأموال العامة، والمقدم عمرو سراج رئيس مباحث التفويج، والمقدم عبد السلام مصطفى رئيس مباحث الأحداث، والمقدم محمود نجيب رئيس مباحث قوات الأمن، والعقيد ضياء الدين محمد رئيس مباحث التموين، والمقدم خالد مصطفى، رئيس مباحث وحدة الترحيلات، والعميد عبد السلام طه، رئيس مكافحة المخدرات، والرائد محمد عزت، لمكافحة المخدرات.