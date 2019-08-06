قال المهندس ماجد حمدي عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية، إن المعهد القومي للأورام هو الصرح الرئيسي الذي يخدم كافة مستشفيات مصر، وإن المؤسسة حاولت التواصل مع إدارة المعهد، بينما لم تتلق أي رد، والمؤسسة على أتم الاستعداد لتقديم كافة الاحتياجات لكافة مريضات سرطان الثدى بالمعهد.

وأضاف "حمدي"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "آخر النهار" والذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، والمذاع على فضائية "النهار"، أن المؤسسة قررت فتح الوحدة الثالثة لها خصيصا لمساعدة المعهد القومي للأورام، بعد حادث التفجير الذي لحق بالمعهد، موضحا أن المؤسسة قد تلقت عددا أكبر من السيدات حتى يكونوا على أتم الاستعداد لمعالجة المرضى بمعهد الأورام.

وأكد عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية أن جزءا كبيرا من الأطباء يعملون بمؤسسة بهية هم بالأساس يعملون في المعهد القومي للأورام "جزء كبير جدا من دكاترتنا هم أساتذه في المعهد القومي للأورام ونتشرف بتقديم خدماتهم للمؤسسة"، متابعا: "إحنا دايما بنطلب تبرعات لمستشفى بهية والنهاردة أنا بطلب من الشعب المصري كله يتبرع للمعهد القومي للأورام لأنه الصرح الكبير اللي بيخدم أهل مصر".

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد الماضي، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

بدوره، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.

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