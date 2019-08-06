قالت السلطات الأمريكية، إن إطلاق نار وقع بعد مشادة بين رجلين في سوق تجاري يدعى "وول مارت"، في مدينة لويزيانا، إذ أصاب الرصاص أحد المارة الذي كان في طابور لشراء صندوق الغداء.

وقع حادث إطلاق النار في حوالى الساعة 11:45 صباحا بالتوقيت المحلي في سوق "وول مارت" بجنوب باتون روج بولاية لويزيانا، بحسب موقع "CNN".

وصرح عمدة المنطقة سيد جوترو، بأن أحد الرجلين في المشادة ألقي القبض عليه بعد أن اتصل شخص ما بالشرطة، وتبحث السلطات عن الرجل الآخر.

وأضاف العمدة أنه لم يتضح أي من الرجال أطلق الرصاص، كما أشار المسؤولون إلى أن أحد المارة أصيب بالرصاص مرتين وتوجه الى مستشفى في سيارة خاصة وكان في حالة مستقرة، وهو مصاب بجروح لا يعتقد أنها تهدد حياته.

لم يتم الكشف عن اسم الرجل المصاب أو المتهم بإطلاق النار عليه.

واندلعت المشادة بين الرجلين بالقرب من مكتب خدمة العملاء بالسوق، إذ أخرج كلاهما الأسلحة وأصيب واحد منهما بالنار.

وكان هناك حوالي 200 شخص في "وول مارت" عندما وقع إطلاق النار، وأخلى الضباط المتجر فور وصولهم.

ويأتي حادث اليوم في منطقة "باتون روج" بعد 3 أيام من قيام مسلح بقتل 22 شخصًا وإصابة 24 آخرين في فرع نفس المتجر، "وول مارت"، في إل باسو، تكساس.