قُتل تسعة أشخاص جراء إطلاق نار فى دايتون بولاية أوهايو الأمريكية، وفق ما أعلنت الشرطة فى وقت مبكر اليوم، وكتبت الشرطة على «تويتر» أن «مطلق النار قُتل، وهناك تسعة قتلى أيضاً، ونُقل 16 شخصاً على الأقل إلى المستشفيات مصابين بجروح»، بعد مرور 12 ساعة فقط من إطلاق مسلح النار فى أحد المتاجر بمدينة «إلباسو» بولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 26 آخرين.

وقال مساعد رئيس شرطة «دايتون»، مات كاربر، فى مؤتمر صحفى نقلته شبكة «سى إن إن» الأمريكية»، إن مكتب التحقيقات الفيدرالى يساعد الشرطة فى التحقيقات، كما حث كل مَن لديه معلومات حول الحادث على أن يتقدم للإدلاء بها. وأشار المتحدث إلى أن ضباط الشرطة كانوا يقومون بدورية فى المنطقة عندما بدأ إطلاق النار، وتمكنوا من التعامل معه بشكل سريع.

توقيف مشتبه به.. و"ترامب" يدين "العمل الجبان"

وأدان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ما وصفه بـ«العمل الجبان» الذى تتعامل معه الشرطة كجريمة كراهية محتملة، حيث تم توقيف مشتبه به، وهو رجل أبيض يبلغ الحادية والعشرين من العمر، فيما تقوم الشرطة بدراسة بيان متطرف يعتقد أن مطلق النار قام بكتابته.

وأظهرت تسجيلات كاميرات الهواتف العديد من الجثث على أرض جراج المتجر، فيما أظهرت تسجيلات أخرى متسوقين يفرون مذعورين فيما كان يسمع دوى إطلاق النار، من جهته، أشار قائد الشرطة، فى إلباسو، إلى وجود 26 جريحاً أيضاً، وذكرت تقارير مختلفة أن أعمار المصابين الذين يتلقون العلاج فى المستشفيات تتراوح من سنتين إلى 82 سنة، وقالت الشرطة إن ما بين ألف و3 آلاف متسوق كانوا فى وولمارت لدى إطلاق النار.