قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الاحتفال بمئوية المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار في الدورة الخامسة والثلاثين للمهرجان التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

كما قررت إدارة المهرجان إصدار كتاب يتضمَّن أفلام وسيرة حياة المخرج الكبير يُعده الناقد السينمائي أشرف غريب، حيث قدم عز الدين ذو الفقار 33 فيلما سينمائيا طويلا خلال الفترة من 1947 – 1962 بدأها بفيلم "أسير الظلام" عام 1947 ثم توالت أفلامه ومنها "أقوى من الحياة، موعد مع الحياة، قطار الليل، موعد مع السعادة، إني راحلة، أغلى من عينيه، شاطئ الذكريات، طريق الأمل، بورسعيد، رد قلبي، امرأة في الطريق، شارع الحب، الرجل الثاني، بين الأطلال، البنات والصيف، نهر الحب، موعد في البرج، الشموع السوداء".