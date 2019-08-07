حوالي 1.8 مليون حاج يصلون إلى المشاعر المقدسة

أعلنت السلطات السعودية وصول نحو مليون و800 ألف حاج من خارج البلاد إلى المشاعر المقدسة حتى يوم الإثنين.

وذكرت إمارة مكة المكرمة على حسابها في موقع "تويتر" أن 1.775.067 حاجا قد وصلوا إلى السعودية حتى يوم الإثنين، مشيرة إلى أن نحو مليون و700 ألف قد وصلوا عبر المنافذ الجوية للبلاد، فيما وصل حوالي 17 ألف حاج عن طريق البحر، بينما من وصلوا برا كان عددهم حوالي 93 ألف حاج.

​وبحسب "سكاي نيوز"، أشارت هيئة الجوازات إلى أن إجمالي أعداد الحجاج الذين خدمتهم السعودية خلال الـ50 عاما الماضية بلغ "95.853.017" حاجا، إذ تجاوز أعداد الحجاج حاجز المليوني حاج 19موسما، وأشارت إلى أن أعداد الحجاج خلال الأعوام الـ25 الأخيرة بلغت "54.465.253" حاجا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

أما في خلال العشر سنوات الأخيرة، فبلغت أعداد الحجاج "23.796.977" حاجا، وذلك وفق الإحصاءات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء.

​وفي سياق متصل تسعى مهام الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إلى توفير معلومات دقيقة تساعد كل أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة "ضيوف الرحمن".

واستمرت مهمة الهيئة طوال هذه السنوات، لتشهد في كل عام تطويرا في أساليب الحصر والمخرجات الإحصائية من البيانات والمؤشرات، إذ تلزم الهيئة بتنفيذ ثلاثة مشاريع إحصائية خلال موسم الحج "حصر أعداد الحجاج وإحصاءات الخدمات المقدمة للحجاج ومؤشرات إدارة أعمال الحج"، وذلك سعيا لتوفير أكبر كم من البيانات اللازمة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات لتحقيق أعلى درجات الدقة والشمول.

​وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بأنها ستصدر الرقم النهائي والرسمي لأعداد الحجاج، مساء يوم 11 أغسطس الجاري، وذلك عبر نشرة إحصاءات الحج، مبينةً نتائج تفصيلية تتضمن: عدد حجاج الداخل، وعدد حجاج الخارج، وعدد الحجاج حسب الجنس، والجنسية، وحسب جهة القدو م، وعدد السيارات الناقلة للحجاج وأنواعها، وغيرها من البيانات التفصيلية الأخرى.