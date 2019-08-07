أفادت وزارة الداخلية الأفغانية بسقوط عشرات الضحايا بتفجير استهدف مركز شرطة غربي العاصمة الأفغانية كابل صباح اليوم، حيث تم تفجير سيارة مفخخة عند مقر الشرطة في الدائرة السادسة للعاصمة، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

كما أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، ان التفجير أسفر عن إصابة 34 شخصا على الأقل بجروح، فيما أعلنت "طالبان" تبنيها الاعتداء.

كما كشف الجيش الأفغاني، عن محاولة انتحاريين صباح اليوم تنفيذ هجوم بسيارة مفخخة على قاعدة للجيش في ولاية بغلان شمالي البلاد، لكن القوات الأمنية أفشلت العملية عندما رصد عناصرها سيارة الإرهابيين وأطلقوا النار عليها قبل أن تقترب من مدخل القاعدة، ما أدى إلى انفجارها ومقتل من فيها من انتحاريين.