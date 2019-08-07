لقى متظاهر مصرعه في سريناجار عاصمة كشمير الأربعاء، أثناء محاولته الهروب من الشرطة الهندية التي طاردته لخرقه حظر التجوال المفروض هناك.

وقال مسؤول في الشرطة الهندية، طلب عدم نشر اسمه، لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن الشاب قفز في نهر جيلوم أثناء مطاردة الشرطة له بعد أن انتهك قرارا بحظر التجوال، ولقى مصرعه على الفور.

وفرضت الشرطة الهندية حظرا للتجوال في كشمير، بعد أن أصدر مرسوم رئاسي الاثنين الماضي يلغي الحكم الذاتي للولاية ذات الأغلبية المسملة.

ووقعت الحادثة في البلدة القديمة في سريناجار التي أصبحت بؤرة للمظاهرات المناهضة للهند، خلال العقود الثلاثة من التمرد في كشمير والتي أودت بحياة عشرات آلاف منالأشخاص.

من جانبه، قال مصدر لـ"فرانس برس"، إن ستة أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى في سريناجار للعلاج من إصابات ناجمة عن إطلاق النار وغيرها.

وتشدد الشرطة الهندية على أن كشمير، التي تطالب باكستان أيضا بالسيادة عليها، تشهد هدوءا بشكل عام منذ فرض حظر التجول منتصف ليل الأحد.