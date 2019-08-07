أعلن البنك التجاري الدولي "CIB"، عبر موقعه الرسمي عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، والتي جاءت على النحو التالي:
Teller
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- درجة البكالوريوس في التجارة، إدارة الأعمال، أو ما يعادلها من المحاسبة.
- خبرة لا تقل عن سنتين.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.
Personal Banker
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.
- امتلاك مهارات الاتصال.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- خبرة لا تقل عن سنتين.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.
Direct Sales Agent – Outsource
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.
- خبرة لا تقل عن سنتين في مبيعات التجزئة.
- امتلاك مهارات الحاسب الآلي.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.
Service Desk Technical Analyst – Outsourced
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر/ علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن سنتين.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.