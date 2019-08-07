أعلن البنك التجاري الدولي "CIB"، عبر موقعه الرسمي عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، والتي جاءت على النحو التالي:

Teller

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- درجة البكالوريوس في التجارة، إدارة الأعمال، أو ما يعادلها من المحاسبة.

- خبرة لا تقل عن سنتين.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.

Personal Banker

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- امتلاك مهارات الاتصال.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- خبرة لا تقل عن سنتين.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.

Direct Sales Agent – Outsource

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.

- خبرة لا تقل عن سنتين في مبيعات التجزئة.

- امتلاك مهارات الحاسب الآلي.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.

Service Desk Technical Analyst – Outsourced

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر/ علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن سنتين.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.