أعلنت شركة اتصالات عبر الموقع الرسمي للشركة في مصر، حاجتها لشغل وظائف شاغرة، للعمل بفروع الشركة بالقاهرة والإسكندرية كالتالي:

BSS Deployment Senior Engineer.Access Network Deployment

للعمل بالإسكندرية، ويشترط الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل، وإجادة مهارات الحاسب، واللغة الإنجليزية، والخبرة من 4 إلى 6 سنوات ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــــــا.

BSS Deployment Engineer.Access Network Deployment

للعمل بالإسكندرية، ويشترط الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل، وإجادة مهارات الحاسب الآلي، وإجادة اللغة الإنجليزية، والخبرة من 4 إلى 7 سنوات، ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــا.

Access Senior Specialist

للعمل بالإسكندرية، ويشترط التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل، وإجادة اللغة الإنجليزية، وإجادة مهارات الحاسب الآلي، والخبرة من 4 إلى 5 سنوات، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــا.

Access Transmission Operations Senior Engineer.Network Management

للعمل بالقاهرة، والحصول على درجة جامعية مناسبة، وإجادة مهارات الحاسب الآلي، وإجادة اللغة الإنجليزية، ويشترط الخبرة 3 سنوات على الأقل، ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــا.