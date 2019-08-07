يواجه فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، في تمام الساعة 7 مساءً، ضمن سلسلة المباريات الودية التي تخوضها الفرق الإسبانية استعدادًا للموسم الجديد.

كان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، كشف عن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة الليلة، وضمت 20 لاعبًا، وشهدت استبعاد 9 لاعبين من قائمة الفريق الملكي المسافرة إلى النمسا.

يُذكر أنَّ آخر زيارة للفريق الملكي للنمسا كانت يوم 27 يوليو من عام 2008، حين تغلب على فريق لاسك لينز بـ3 أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية، وأحرز أهداف ريال مدريد في هذا اللقاء، القائد راؤول جونزاليس، والبرازيلي جوليو بابتيستا، والأرجنتيني خافيير سافيولا.