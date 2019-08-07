أعلن محافظ ديالى العراقية مثنى التميمي، اليوم الأربعاء، عن مقتل أربعة "انغماسيين" أجانب خلال مداهمة في منطقة كلي بالمحافظة، ونقلت "السومرية نيوز" عن التميمي، قوله إن "قوة من مديرية استخبارات مكافحة إرهاب ديالي، وبإشراف قيادة عمليات المحافظة، نفذت عملية مداهمة في قاطع الندى بمنطقة كلي بالمحافظة واشتبكت مع أربعة إنغماسيين أجانب".

وأضاف التميمي، أن "القوة تمكنت من قتل هؤلاء الأربعة، فيما أصيب أحد عناصر القوة بجروح"، مشيرا إلى أن القوة ضبطت بحوزة الإرهابيين أحزمة ناسفة وأسلحة وغيرها، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

من جهته، أوضح موقع "الحياة" العراقي نقلا عن مصدر أمني، أن "العملية جاءت بعد تتبع استخباري استمر لأيام في منطقة كلي شرقي المحافظة"، وأن الانتحاريين كانوا يعدّون لاستهداف مناطق في ديالى خلال العيد.