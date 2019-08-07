أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، دعم بلاده القوي لجهود مصر في حماية الأمن والاستقرار القومي ومكافحة الإرهاب، ومعارضة بكين بحزم لجميع أشكال الإرهاب.

جاء ذلك في برقية عزاء بعث بها الرئيس الصيني، اليوم، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط المعهد القومي للأورام بالقصر العيني بالقاهرة مساء الأحد الماضي، مؤكدا إدانة بلاده بشدة هذا الهجوم الإرهابي.

وأعرب الرئيس الصيني، في برقيته، عن صدمته لوقوع هذا الهجوم الإرهابي الخطير الذي تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح، معربًا باسمه وبالإنابة عن الحكومة الصينية وشعب بلاده، عن خالص التعازي لعائلات الضحايا وصادق التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.