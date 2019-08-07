قفزت أسعار الذهب 1%، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى في أكثر من 6 أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

ووفقا لـ"رويترز"، تصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على نحو سريع خلال الأيام الماضية؛ عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على واردات صينية.

وردت الصين، أول أمس، بالسماح لعملتها بالتراجع إلى أقل من 7 يوانات للدولار وهو مستوى مهم من الناحية المعنوية مما دفع واشنطن إلى تصنيف بكين متلاعبا بالعملة.

في الوقت نفسه، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إن إدارة ترامب تريد مواصلة المحادثات التجارية مع الصين ولا تزال تخطط لاستضافة وفد صيني لإجراء محادثات في سبتمبر.

لكن بنك جولدمان ساكس، قال إنه لم يعد يتوقع إبرام اتفاق تجاري قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر عام 2020 بينما حذر بنك مورجان ستانلي من أن تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين يزج بالاقتصاد العالمي في حالة ركود بحلول منتصف العام المقبل.

كما صعدت المعادن النفيسة الأخرى، وارتفعت الفضة 1.8% إلى 16.74 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ يونيو من العام الماضي.