أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم لمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الصف الثالث الإعدادى بمحافظة الشرقية، وذلك عبر موقعها الألكتروني الرسمي، على أن ينتهي وقت التقديم يوم 22 أغسطس الجاري.

وتضمنت شروط التقديم كما يلي:

- ألا يزيد السن على 18 عام في أول أكتوبر 2019.

- تقبل الطلبات من البنين من سكان محافظة الشرقية.

- لا تقبل طلبات الإعدادية الأزهرية.

شروط القبول

- أن يجتاز المتقدم إختبارات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

طلبات التقديم

يجب على المتقدم الحضور بملف خاص يضم فية:

- صورة استمارة النجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2018 - 2019.

- بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابعة لها.

- صورة شهادة الميلاد.

شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب.

- 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

- طلب التحاق بالمدرسة بعد استيفائة.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- حافظة مستندات.

على أن تسلم الأوراق بمقر المدرسة في الفترة ما بين 5 أغسطس 2019 وحتى 22 من الشهر نفسه، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا عدا الجمعة والسبت.