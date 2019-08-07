تشتعل المنافسة هذ العام بين أفلام موسم عيد الأضحى ما بين الدراما والكوميدي والتشويق، وتقدم الوطن نبذة عن هذه الأفلام لاختيار فيلمك المفضل:

الكنز 2: الحب والمصير

تدور أحداث الفيلم، استمرارا للجزء الثاني من فيلم الكنز، حول حكايات حتشبسوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق في العصر العثماني، وبشر الكتاتني الذي يحاول أن يدل ابنه على الطريق إلى الكنز.

أبطال الفيلم محمد رمضان، محمد سعد، هند صبري، أمينة خليل، روبي، أحمد رزق، ومخرج الفيلم شريف عرفة.

خيال مآتة

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة أصدقاء ينفذوا خطة سرقة في شبابهم، وتفرقهم الحياة، إلى أن يجتمعوا مرة أخرى بعد ثلاثون عاما.

أبطال الفيلم أحمد حلمي، منة شلبي، ياسر الطوبجي، عبدالرحمن أبو زهرة، حسن حسني خالد الصاوي، ومخرج الفيلم خالد مرعي.

ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض

تدور أحداث الفيلم حول أربع أخوة يتفقوا على البعد عن السرقة والجريمة، ويحاولوا التشبث بالعهد إلى آخر وقت، لكن يطرأ حدث جديد يجعلهم يغيروا مجرى حياتهم.

أبطال الفيلم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد داود، محمد ممدوح، ومخرج الفيلم طارق العريان.

أنت حبيبي وبس

تدور أحداث الفيلم حول فنان مشهور يدعى زيكو، يتزوج من بوسي بسبب رغبة جدهما في وصيته للحصول على ميراث 5 مليون جنيه، وتتوالى الأحداث إلى أن تحدث بينها قصة حب.

أبطال الفيلم محمود الليثي، بوسي، محمد ثروت، صوفينار (صافيناز)، إيمان السيد، محمد محمود، ومخرج الفيلم أحمد البدري.

الفيل الأزرق 2

تدور أحداث الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، يتزوج الطبيب يحيي من لبنى، ويتوجه للعمل في 8 غرب حريم، ويلتقي بمن يتلاعب بحياته، فيأخذ حبوب الفيل الأزرق لحل الألغاز التي يواجهها.

أبطال الفيلم كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، شيرين رضا، ومخرج الفيلم مروان حامد.